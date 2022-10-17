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Происшествия17 октября 2022 7:54

В Кузбассе женщину наказали за истязание 12-летнего сына

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кузбассе 33-летнюю женщину признали виновной в истязании сына. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Жительница одного из районов области избивала своего 12-летнего сына по любым малозначительным поводам. Крики ребенка услышала соседка, работающая в школе, и рассказала о произошедшем классному руководителю мальчика. Педагог обратилась в правоохранительные органы. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье об истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Самого мальчика изъяли из семьи, он находится в социальном учреждении.

Суд признал женщину виновной и назначил три года лишения свободы условно.