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Общество17 октября 2022 11:24

Флаг Игр «Дети Азии» в Кузбассе развернули на одной из высочайших гор России – Казбеке

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

На одну из высочайших гор России группа альпинистов из Сибири совершила восхождение, посвятив его предстоящим Играм «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе в 2023 году. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Восхождение заняло семь дней, 11 спортсменов в тяжелых погодных условиях преодолели более 40 километров. Альпинисты покорили «пик ОДЖ», где и развернули флаг Игр «Дети Азии» в Кузбассе.

Напомним, сразу в четырех территориях Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе пройдут II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» с 23 февраля по 5 марта 2023 года.

Кроме того, в Кузбассе представили новый талисман II зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Сергей Мяус, министр физической культуры и спорта Кузбасса, презентовал на пресс-конференции 21 июля рысенка по имени Тихон.