Кемеровские власти показали, как продвигается ремонт школы №5

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова

В Кемерове продолжается капитальный ремонт здания бывшей школы № 5 на Октябрьском проспекте. И.о. главы города Дмитрий Анисимов рассказал, как продвигаются работы.

По его словам, в школе практически все подлежит замене - здание ждало капитального ремонта очень давно, ему более 50 лет. Сейчас в помещениях демонтируют все устаревшее, меняют инженерные системы жизнеобеспечения. У школы будут новая кровля, фасад, входные группы, оконные и дверные блоки, мощное спортивное ядро, парковая зона и актуальное оснащение.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова

- В перспективе здесь разместится Городской классический лицей, а те площади, которые высвободятся на его нынешнем месте, используем в интересах ребятишек, - сообщил Дмитрий Анисимов.