Власти Прокопьевска прокомментировали конфликт, в котором учительница обозвала учеников из-за буквы класса

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Прокопьевска прокомментировали скандал, произошедший в школе № 32. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что педагог обозвала детей «тупыми» из-за буквы класса, в котором они учатся.

Ученики школы пожаловались на то, что одна из учительниц высказалась о невысоких умственных способностях детей только потому, что они учатся в классе с буквой «Г».

- Зачем она так занижает с детства, типа в «А» умные дети, а все, что ниже - тупые. Прямо так и сказала. Как найти управу на недоучителя? - написал в соцсетях один их учеников.

Публикация вызвала широкое обсуждение в соцсетях и привлекла внимание городских властей. В итоге в школе было проведено оперативное совещание с учителями по вопросам педагогической этики и корректных высказываний по отношению к ученикам.

- По итогам совещания учитель химии призналась в некорректном поведении во время урока в 8 «Г» классе. Эмоционально несдержанное поведение педагога связано со стабильным нарушением учебной дисциплины ряда учащихся класса и системным невыполнением домашних заданий, отсутствием подготовки к уроку, - пояснили в администрации.

В объяснительной записке учительница сообщила, что не оскорбляла детей, акцента на букве класса не делала, они лишь в эмоциональной форме сказала, что отсутствие системной работы над учебным материалом будет негативно сказываться на интеллектуальном развитии.

Педагогу было объявлено замечание в соответствии со ст. 192 ТК РФ.