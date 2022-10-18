За сутки в Кузбассе выявили 139 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 139 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 132 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 207 496 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 203 159 выздоровели, 2 698 скончались, 1 639 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.