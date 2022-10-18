Два человека пострадали в серьезном ДТП на кузбасской трассе

Фото: ВКонтакте/belovo.

В Беловском округе 17 октября в 16.30 произошло ДТП. Подробности автоаварии сообщили в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что случилось ДТП на 20 км автодороги Белово - Коновалово - Прокопьевск. По предварительным данным, при движении со стороны села Коновалово в направлении города Белово водитель автомобиля LADA Granta прежде, чем начать обгон, не убедился, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна. В результате этого он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo.

В ДТП пострадали два человека, а именно пассажир в машине LADA Granta - мужчина 1991 года рождения, пассажирка Volkswagen Polo 1971 года рождения.