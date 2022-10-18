Кузбассовцы смогут получать бонусы на курорте «Шерегеш», оформив «Карту жителя Кузбасса»

Фото: телеграм-канал Цивилев. Live

Жители Кузбасса могут зарегистрировать карту «Мир» как «Карту жителя Кузбасса» и получать бонусы на горнолыжном курорте «Шерегеш». Такая возможность появилась благодаря соглашению, которое заключили генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По зарегистрированной в проекте «Карте жителя» в Шерегеше можно будет получить кешбэк от 10% на самые разные услуги - от оплаты подъемника, до проживания в гостинице и покупок в кафе на территории курорта. На данный момент к проекту присоединились 11 партнеров, планируется, что их число увеличится.

Программа лояльности при посещении СТК «Шерегеш» - это часть проекта «Карта жителя Кузбасса». Сейчас специалисты платежной системы «Мир» и Минцифры региона изучают аналогичные практики, запущенных в других регионах, чтобы лучшие из них внедрить у нас.

- Кузбасс всегда открыт для реализации новых проектов, которые направлены на улучшение качества жизни кузбассовцев. Цифровые технологии помогают оптимизировать многие процессы, получать государственные и другие услуги. Самое главное преимущество в том, что это удобно для людей. Благодаря партнерству с платежной системой «Мир» мы хотим расширить число таких «удобных» сервисов и возможностей для жителей региона в различных отраслях, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Для участия в программе жителям Кузбасса необходимо зарегистрировать карту «Мир» любого банка на региональном портале Госуслуг - вкузбассе.рф.