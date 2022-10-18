В Кемерове будут судить жителя, который забросал кирпичами припаркованные во дворе автомобили

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове будут судить 58-летнего жителя, который забросал кирпичами припаркованные во дворе автомобили. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что вечером в июне 2022 года в полицию поступило сообщение, что во дворе одного из домов по улице Тухачевского нетрезвый мужчина бросает кирпичи в припаркованные машины. Жителя задержали правоохранители на месте. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Были обнаружены повреждения на автомобилях Toyota RAV4 и Volvo, в которые бросал кирпичи злоумышленник. Ущерб составил около 120 тысяч рублей. Кемеровчанин рассказал, что находился в состоянии сильного опьянения в момент совершения преступления. Однако объяснить свои действия он не смог. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.