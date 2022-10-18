Говорил сам с собой, пытался лечь спать: в Кемерове поймали автомобилиста-наркомана

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кемерове задержали молодого мужчину, который вел себя неадекватно на заправке. Оказалось, что автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, в полицию о странном мужчине сообщили работницы АЗС. Водитель приехал на заправку на автомобиле «Ниссан Мурано» около 6.00. Молодой человек не смог расплатиться за топливо, разговаривал сам с собой, приставал к другим клиентам с расспросами и даже попытался лечь спать на столике в кафетерии.

Прибывшие сотрудники ГИБДД проверили 26-летнего мужчину на состояние алкогольного опьянения. Результат оказался отрицательным. Сам водитель признался, что утром употреблял марихуану. Слова мужчины подтвердило проведенное медицинское освидетельствование - в организме задержанного были обнаружены следы наркотика. В автомобиле горожанина сотрудники полиции нашли остатки запрещенных веществ, а также приспособление для курения.

Полицейские привлекли нарушителя к административной ответственности. Водителю грозит наказание до 15 суток ареста и до двух лет лишения прав. Автомобиль кемеровчанина полицейские забрали на специализированную стоянку.