В Кузбассе полицейские помогли 87-летней пенсионерке, которая забыла домашний адрес и заблудилась в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Березовском сотрудники полиции помогли 87-летней пенсионерке, которая забыла домашний адрес и заблудилась в городе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в полицию около 18.00 обратилась 27-летняя жительница. Она рассказала, что около первого подъезда дома № 1 по Комсомольскому бульвару находится пожилая женщина, которая не знает, куда идти. Правоохранители прибыли по указанному адресу.

Прибывшие правоохранители обнаружили пенсионерку недалеко от многоэтажного дома. Пожилая женщина была растеряна и не помнила, как вернуться домой. Оказалось, что весной этого года сотрудник ППС младший сержант полиции Иван Сахно уже помогал 87-летней горожанке найти место жительства. Сотрудники полиции доставили пожилую женщину домой.

Отмечено, что пенсионерка проживает одна и уже неоднократно оказывалась в столь затруднительной ситуации. Для оказания помощи пожилой женщине по месту жительства правоохранители обратились в Центр социального обслуживания.