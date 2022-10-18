Новокузнечанка отправится в колонию за покушение на убийство сожителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 47-летняя жительница Куйбышевского района Новокузнецка признана виновной в покушении на убийство сожителя. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в январе 2022 года новокузнечанка с сожителем распивали алкоголь у себя дома. Во время этого житель предъявил возлюбленной претензии по поводу того, что она общается с другими мужчинами, употребляет с ними горячительные напитки, оскорбив ее. Жительница рассердилась и нанесла 38-летнему мужчине несколько ножевых ранений.

Затем она попросила соседку вызвать скорую помощь и полицию. Прибывшие медработники госпитализировали сожителя. Женщину задержали, она сотрудничала со следствием и признала вину. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.