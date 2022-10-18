Кемеровчане смогут подключить домашний гигабитный интернет МТС и сэкономить

Фото: Фонд развития жилищного строительства Кузбасса

МТС завершила очередной этап проекта строительства сети фиксированной связи в столице Кузбасса. Теперь и жители ЖК «Кузнецкий» могут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с и при этом экономить до 40% на мобильной связи.

Жилой квартал «Кузнецкий» строится на территории бывшего училища связи. В него войдут 15 жилых домов, два детских сада и торгово-развлекательный комплекс. На сегодня в комплексе сданы пять 16-этажных домов на 1400 квартир. Все они уже подключены к сети гигабитного интернета МТС, который позволит новоселам пользоваться домашними цифровыми сервисами.

Скорости передачи данных в пять-десять раз выше, чем обычно в домашней сети, хватит, чтобы даже в часы пиковой нагрузки комфортно выходить онлайн с нескольких гаджетов одновременно.

- Родители могут смотреть фильм в высоком качестве через приставку интерактивного ТВ, старший ребенок участвовать в видеоконференции по смартфону, младший – играть в требовательную сетевую игру на компьютере, и никому не будет тесно в сети. Геймеров, кроме высокой скорости, порадует низкий пинг. Этот показатель отвечает за быстроту реакции персонажей, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Подключив вместе с домашним интернетом интерактивное телевидение (IPTV) с онлайн кинотеатром KION и мобильную связь от МТС (гигабиты и минуты), абоненты смогут сэкономить до 40%. Любителям же компьютерных игр предлагается специальный пакетный тариф с бесплатной подпиской на сервис GamersBase Plus.

С начала года МТС подключила к сети фиксированной связи дома в таких жилых комплексах, как «Мичуринские аллеи» (район бывшего ботанического сада), «Семейный» и «Юность-2» (Рудничный район), «Восточный» и «Цветной бульвар» (Ленинский район). Возможность пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с получили жильцы ещё почти 3500 квартир в новостройках. Кроме того, МТС модернизировала до гигабита всю действующую сеть.

Партнерский материал.