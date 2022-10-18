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Происшествия18 октября 2022 10:16

В Кемерове водитель автобуса сбил 73-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Мужчину арестовали на несколько суток
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГИБДД по Кемеровской области.

Фото: ГИБДД по Кемеровской области.

В Кемерове 17 октября в 14.00 произошло ДТП в районе дома № 95 на Красноармейской улице. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве отметили, что автобус двигался по улице Кирова и при повороте налево на улицу Красноармейскую наехал на 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Затем водитель автобуса скрылся с места ДТП, не оказав помощи пешеходу и не обратившись в полицию. Жительница получила травмы и самостоятельно обратилась в медучреждение. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.

Инспекторы ГИБДД установили личность водителя. Им оказался 56-летний мужчина, который управлял автобусом марки «МАН». Его привлекли к административной ответственности, суд назначил ему наказание - двое суток ареста.