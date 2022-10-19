Кемеровские власти ответили на жалобы горожан по поводу опиловки деревьев

Жители Кемерова выразили недовольство из-за обрезки деревьев в центре города, в частности, на пересечении улицы Кирова и Советского проспекта. В администрации прокомментировали происходящее.

Так, в мэрии сообщили, что все зеленые насаждения в городе находятся под постоянным контролем специалистов. Сезонную санитарную опиловку деревьев необходимо проводить обязательно. Эту работу выполняют предприятия озеленения в соответствии со всеми требованиями безопасности и законами природы.

- Деревья, которые у нас в культуре находятся, обрезать надо обязательно. Это касается, в том числе, и городских растений. В Кемерове в свое время садили быстрорастущие деревья, но у них есть такое свойство (у тополей, например) они быстро растут, но и быстро стареют и в результате представляют угрозу для всего, что находится рядом: для машин, зданий, самих горожан. Потому что дерево зеленое стоит, и кажется, что оно целое, а на самом деле, оно внутри может быть насквозь гнилым. В результате малейший порыв ветра - и это огромное тяжеленное дерево падает, - рассказала заместитель директора Кузбасского естественно-научного центра «Юннат» Юлия Волкова.

Специалист отметила, что опиловка помогает омолаживать старые растения и дает им возможность продолжали расти дальше. При этом она подчеркнула, что бывает и кардинальная обрезка для экстремального омоложения - дерево обрезается под пень. После этого оно снова начинает расти, но уже не гнилым, а новым и молодым.

Самое подходящее время для опиловки - осень и даже зима. Это связано с тем, что в холодное время года у деревьев практически нет никакого сокодвижения.