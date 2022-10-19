Экс-председателя кемеровской организации «Всероссийского общества инвалидов» осудили за мошенничество

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове бывшая председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» получила условный срок за мошенничество. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

68-летняя женщина оформила нескольким работникам прибавку к заработной плате за дополнительные обязанности. При этом сами сотрудники об этом не знали, а деньги шли в карман руководительницы. Кроме того, чтобы получить субсидию женщина предоставила в министерство соцзащиты отчетную документацию, по которой организация уже ранее получила помощь из федерального бюджета. В общей сложности незаконными способами председатель получила из бюджета порядка 550 тысяч рублей.

Со следствием женщина сотрудничала, свою вину признала. На счета горожанки был наложен арест на общую сумму более 500 тысяч рублей - в счет возмещения ущерба.

Суд назначил экс-председателю «Всероссийского общества инвалидов» три года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок два года с испытательным сроком три года.