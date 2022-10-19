«Проводили в учебный центр»: мэр Новокузнецка рассказал об отправке очередной группы мобилизованных

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова
Сегодня ранним утром в Новокузнецке проводили в учебный центр группу мобилизованных. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов.
Проводы были организованы на Площади Побед. В учебный центр отправились жители Новокузнецка и Новокузнецкого района.
Сергей Кузнецов напомнил, что в городе создан штаб для поддержки семьей мобилизованных. За каждой семьей закрепят куратора, который будет помогать решать вопросы с документами, устройством детей в детский сад и др. Телефон горячей линии: 920-539 (доп. 1403 или 1405).
Сегодня утром на сборы также проводили мобилизованных из Прокопьевска и Прокопьевского муниципального округа. Об этом сообщил мэр Максим Шкарабейникиов.
Фото: телеграм-канал Максима Шкарабейникова