«Проводили в учебный центр»: мэр Новокузнецка рассказал об отправке очередной группы мобилизованных

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Сегодня ранним утром в Новокузнецке проводили в учебный центр группу мобилизованных. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

Проводы были организованы на Площади Побед. В учебный центр отправились жители Новокузнецка и Новокузнецкого района.

Сергей Кузнецов напомнил, что в городе создан штаб для поддержки семьей мобилизованных. За каждой семьей закрепят куратора, который будет помогать решать вопросы с документами, устройством детей в детский сад и др. Телефон горячей линии: 920-539 (доп. 1403 или 1405).

Сегодня утром на сборы также проводили мобилизованных из Прокопьевска и Прокопьевского муниципального округа. Об этом сообщил мэр Максим Шкарабейникиов.