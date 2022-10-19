В Кузбассе суд отменил штраф водителю скорой помощи за превышение скорости

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе суд отменил штраф ГИБДД, выписанный водителю скорой помощи за превышение скорости. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

В суд поступила жалоба от представителя Мариинской городской больницы им. В.М. Богонисаи. Оказалось, что в тот день на объездной трассе у деревни Раевка травмировался водитель грузовика. Житель Новосибирска полез под автомобиль, чтобы отремонтировать его, но большегруз тронулся, придавив мужчину. Автомобилист получил рваные раны в области затылка и поясничного отдела позвоночника. Прибывшие на место медики приняли решение срочно госпитализировать пострадавшего. Тогда-то водитель скорой, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и сиреной, на одном из участков и превысил скорость на 36 километров в час. Это было зафиксировано дорожными камерами, и в итоге на больницу наложили штраф в размере 500 рублей.

Суд, установив все обстоятельства дела, отменил постановление, вынесенное инспектором ГИБДД.