РСХБ начал регистрировать ипотечные сделки, заверенные электронной подписью c использованием приложения «Госключ»

Россельхозбанк зарегистрировал первые ипотечные сделки на собственной платформе Свое Жилье, оформление которым прошло с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении «Госключ», которое входит в семейство приложений Госуслуг. Россельхозбанк стал первым российским банком, который реализует такой формат проведения ипотечных сделок в рамках совместного проекта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Первая ипотечная сделка была зарегистрирована Калужским региональным филиалом Россельхозбанка. Клиент приобрел жилой дом с земельным участком. Он подписал договор купли-продажи, кредитный договор и заявление на государственную регистрацию права, направленные банком в мобильное приложение «Госключ». При этом участники сделки авторизовались на портале РСХБ Свое Жилье и соответствовали всем требованиям для формирования УКЭП в мобильном приложении «Госключ» (имели подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», для идентификации личности использовали биометрический загранпаспорт и смартфон с NFC-модулем).

- Россельхозбанк последовательно развивает свои цифровые площадки, в том числе платформу Свое Жилье. Мы интегрируем в систему новые сервисы, которые делают процесс подачи заявки, получения одобрения и регистрации ипотечного кредита более комфортным. Интеграция с приложением «Госключ», которую мы реализуем вместе с Минцифры России, стала логичным действием по совершенствованию сервиса, – рассказала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова, подчеркнув, что работа над интерфейсом и возможностями платформы Свое Жилье будет продолжена.

Партнерский материал.

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