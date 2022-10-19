В Кузбассе будить судить мужчину, который семь лет назад убил знакомого и спрятал его тело

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

В Кузбассе перед судом предстанет 36-летний кемеровчанин, который случайно убил знакомого семь лет назад и утопил его тело в реке. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в 2015 году во время рыбалки. Двое мужчин ловили рыбу и выпивали на берегу Томи в Кировском районе. В какой-то момент они поругались, и кемеровчанин ударил товарища кулаком по лицу и груди. От удара его друг упал с высоты на каменистый берег реки и после этого перестал дышать. Мужчина испугался и решил скрыть следы преступления. На лодке он вывез тело на середину реки и сбросил в воду. Жене приятеля он сообщил, что тот ушел с рыбалки неизвестно куда. После пропажи рыбака было возбуждено уголовное дело, однако тело так и не нашли. Примечательно, что сам убийца был задержан за другое преступление.

Спустя несколько лет следователи вернулись к делу об исчезновении мужчины. Им удалось установить место, где было совершено преступление, и выйти на подозреваемого. Кемеровчанин не отрицал своей причастности к смерти друга, со следствием сотрудничал. Сейчас уголовное дело передано в суд.