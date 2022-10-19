В Кузбассе задержали водителя, который устроил пьяное ДТП с трехлетней дочкой в салоне и сбежал

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Ленинске-Кузнецком инспекторы ГИБДД задержали водителя, скрывшегося с места автоаварии. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве рассказали, что 18 октября около 10.40 поступила информация о ДТП на улице Сухова. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость для движения, съехал с проезжей части, автомобиль опрокинулся. Затем автомобилист скрылся с места ДТП.

Правоохранители установили и задержали автолюбителя. Оказалось, что у 44-летнего водителя в момент задержания имелись признаки опьянения. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Мужчина признался и рассказал, что скрылся с места ДТП, так как испугался ответственности. Отмечено, что в автомобиле находилась жена водителя и несовершеннолетняя дочь 2019 года рождения. Родители утверждают, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве. В ДТП никто не пострадал.

Полицейские составили в отношении автомобилиста протоколы. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет, а также арест на срок до 15 суток.