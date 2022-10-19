За сутки в Кузбассе выявили 132 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 132 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 317 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 207 628 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 203 476 выздоровели, 2 701 скончался, 1 451 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.