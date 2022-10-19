Сергей Цивилев: более 70% кузбасских детей получают дополнительное образование

Фото: АПК.

В системе дополнительного образования во всех муниципалитетах региона обучается свыше 300 тысяч детей. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- От того, насколько разносторонними будут знания и умения ребят, зависит их дальнейший успех в учебе. Важно, чтобы школьники даже в селах имели возможность самореализоваться, раскрыть свои способности. Поэтому в Кузбассе наряду с развитием общего образования совершенствуется система дополнительного образования, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет имеет право на сертификат дополнительного образования для оплаты любых кружков и секций.

Получить сертификат дополнительного образования можно через личный кабинет на портале в разделе «Дополнительное образование».

Перечень организаций, работающих с сертификатами, представлен в Навигаторе дополнительного образования детей Кузбасса.