В кузбасском городе грабитель устроил погром в ломбарде

Фото: управление Росгвардии по Кемеровской области

В Анжеро-Судженске мужчина ограбил ломбард и устроил погром, дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

26-летний житель что-то не поделил с продавцом ломбарда. Будучи нетрезвым, мужчина разгорячился и опрокинул витрину с сотовыми телефонами. После этого он забрал два смартфона стоимостью около 14 тысяч рублей и покинул помещение. Но далеко уйти ему не удалось. Росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к охраняемому объекту и задержали дебошира.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел. Похищенные телефоны вернули в ломбард.