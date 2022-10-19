Парк Победы имени Георгия Жукова в Кемерове готов на 90%

Фото: АПК.

В Кемерове завершаются работы по реконструкции парка Победы имени Г. К. Жукова. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Указом Президента РФ почетное звание «Город трудовой доблести» в Кузбассе присвоено двум городам - Новокузнецку и Кемерову. В Новокузнецке стела в сквере имени Г. К. Жукова уже открыта, скоро будет готов и обновленный парк в Кемерове. Это место станет символом памяти и гордости за наших предков, сюда будут приходить с семьями. Атмосфера парка должна вызывать чувство гордости у подрастающего поколения. Важно, чтобы наши потомки хранили память о героях той войны и передавали ее своим детям и внукам, - сообщил Сергей Цивилев.

Стела «Город трудовой доблести» полностью смонтирована, работы по благоустройству близятся к завершению. Совсем скоро кемеровчане смогут посещать излюбленное место отдыха.