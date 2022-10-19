В Кузбассе у мужчины арестовали Cadillac из-за многочисленных долгов

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В Новокузнецке у мужчины арестовали автомобиль Cadillac из-за огромных долгов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области

Мужчина не спешил исполнять свои долговые обязательства и в итоге накопил долгов по налоговым, кредитным, коммунальным платежам и штрафам ГИБДД на общую сумму 867 тысяч рублей.

Судебные приставы ознакомили новокузнечанина с материалами исполнительного производства, однако мужчина не поспешил погасить задолженность. Тогда приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника в банке и его зарплату. Сотрудники ведомства также выяснили, что у мужчины есть автомобиль марки Cadillac. Сначала они вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. А затем и вовсе арестовали автомобиль - его предварительная стоимость составляет 700 тысяч рублей.

Теперь у мужчины есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованный автомобиль будет передан на продажу. Полученные средства направят на погашение задолженности.