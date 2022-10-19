Троим жителям Кемерова понадобилась помощь спасателей за минувшие сутки

Фото: Администрация города Кемерово.

За минувшие сутки спасателям удалось сохранить жизнь троим кемеровчанам. Об этом сообщили в Кемеровской службе спасения.

Так, от жительницы одного из многоквартирных домов по б-ру Строителей поступил первый сигнал. Четырехлетний ребенок закрыл входную дверь на щеколду, когда его мама вышла на лестничную площадку на несколько минут. Кемеровчанка попыталась объяснить сыну, как открыть дверь, но попытки оказались безрезультатны. Прибывшие спасатели обеспечили доступ в квартиру при помощи специального инструмента. Мальчику медицинская помощь не потребовалась.

Другой случай произошел по ул. Угловая. Там помощь понадобилась маломобильному хозяину дома, который не смог самостоятельно подняться после падения. Спасатели проникли в дом через окно, помогли кемеровчанину, врач экипажа не выявил у него травм и ушибов.

Также в одном из домов по ул. Красноармейской 42-летняя кемеровчанка не выходила на связь несколько часов, ее родственники вызвали спасателей. Через балкон третьего этажа при помощи трехколенной лестницы специалисты службы спасения проникли в квартиру. Женщину обнаружили без сознания на кровати. Ее передали бригаде медработников с предварительным диагнозом «инсульт».