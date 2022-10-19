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Общество19 октября 2022 7:47

В Кузбассе стартовала программа трудовой мобилизации студентов

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

В Кузбассе стартовала программа трудовой мобилизации студентов. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Учащиеся последних курсов вузов и ссузов региона временно возьмут на себя трудовые обязанности мобилизованных земляков. Первые студенты уже направлены на предприятия.

- Кузбасс объединился для поддержки защитников Родины. А студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства. Несмотря на все внешние ограничения и частичную мобилизацию, Кузбасс продолжает развитие по намеченному плану. В Кузбассе нет остановленных строек и проектов, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Предприятие любого профиля может пройти регистрацию на платформе. На данный момент уже поступило 34 заявки от организаций региона.