Мошенники начали рассылать кузбассовцам якобы свои удостоверения банковских работников

Аферисты придумывают новые хитрости, чтобы люди поверили и предоставили свои личные данные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление ЦБ РФ по Кемеровской области бьет тревогу: в Кузбассе вновь активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Банка России. Для большей убедительности они направляют человеку фальшивое удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью.

- Фамилия, имя, отчество, указанные в таких документах, действительно, могут содержать реальные данные работников. Но на самом деле злоумышленники берут информацию с сайта регулятора, - поясняет управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.

Он также напомнил, что Банк России (ЦБ РФ) никогда не работает с физическими лицами как с клиентами и не ведет для них никаких «специальных» и «безопасных» счетов. Поэтому, если человеку звонят из Банка России и предупреждают о сомнительных операциях по счету, обещают вернуть деньги за ранее купленные лекарства, предлагают перевести деньги на «безопасный счет», - это точно мошенники. Разговор с ними необходимо сразу прекратить.