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Общество19 октября 2022 8:58

Еще одна группа мобилизованных кузбассовцев и добровольцев отправилась в учебный центр

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Еще одна группа мобилизованных кузбассовцев и добровольцев отправилась в учебный центр. Бойцов провожали с площади мемориального комплекса Героям-сибирякам.

- Сибиряки во все времена славились отвагой, бесстрашием и хорошей подготовкой. Не случайно мы провожаем вас на защиту Родины с этой площади, где увековечены имена трех тысяч наших героев времен Великой Отечественной войны. Вы - продолжатели славного подвига дедов и прадедов, которые верили, что враг навсегда побежден, но, к великому сожалению, корни нацизма снова проросли на Украине, среди нашего братского народа. Мы верим, что все вместе победим, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что Кузбасс объединился для всесторонней поддержки участников СВО экипировкой, теплыми вещами и всем необходимым. Для семей мобилизованных и добровольцев действуют меры социальной поддержки.

Напомним, что всем мобилизованным кузбассовцам выплатили по 200 тысяч рублей.