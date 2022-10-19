Фото: АПК.

Еще одна группа мобилизованных кузбассовцев и добровольцев отправилась в учебный центр. Бойцов провожали с площади мемориального комплекса Героям-сибирякам.

- Сибиряки во все времена славились отвагой, бесстрашием и хорошей подготовкой. Не случайно мы провожаем вас на защиту Родины с этой площади, где увековечены имена трех тысяч наших героев времен Великой Отечественной войны. Вы - продолжатели славного подвига дедов и прадедов, которые верили, что враг навсегда побежден, но, к великому сожалению, корни нацизма снова проросли на Украине, среди нашего братского народа. Мы верим, что все вместе победим, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что Кузбасс объединился для всесторонней поддержки участников СВО экипировкой, теплыми вещами и всем необходимым. Для семей мобилизованных и добровольцев действуют меры социальной поддержки.

Напомним, что всем мобилизованным кузбассовцам выплатили по 200 тысяч рублей.