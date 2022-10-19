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Общество19 октября 2022 9:01

Кузбасские власти ответили на вопрос о завершении частичной мобилизации в регионе

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из жительниц области задала в соцсетях вопрос губернатору Кузбасса относительно сроков завершения частичной мобилизации. Женщина отметила, что другие территории уже отчитались о завершении мобилизационных мероприятий и поинтересовалась, когда в Кузбассе перестанут вести отбор парней.

В ответ ей пояснили, что решение о сроках частичной мобилизации принимает президент страны.

- В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ, - сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня утром из Кузбасса в учебные центры отправилась очередная группа военнослужащих.