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Происшествия19 октября 2022 9:29

В Кемерове задержали водителя «ГАЗели», который повредил пять припаркованных автомобилей

У 22-летнего автомобилиста были признаки опьянения
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Скрин: ОПЕР ТВ.

Скрин: ОПЕР ТВ.

В Кемерове сотрудники ГИБДД задержали 22-летнего водителя, который повредил пять припаркованных автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что накануне во дворе одного из домов по улице Сосновый бульвар водитель на автомобиле «ГАЗель» наехал на пять припаркованных машин. Инспекторы ГИБДД прибыли по указанному адресу и на месте задержали 22-летнего водителя. У автомобилиста были признаки опьянения, но он отказался от прохождения освидетельствования. Правоохранители отстранили автолюбителя от управления, автофургон поместили на специализированную стоянку.

В отношении виновника ДТП инспекторы составили административный протокол. Ему грозит ареста на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту повреждения машин.