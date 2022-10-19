В Кемерове задержали водителя «ГАЗели», который повредил пять припаркованных автомобилей

Скрин: ОПЕР ТВ.

В Кемерове сотрудники ГИБДД задержали 22-летнего водителя, который повредил пять припаркованных автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что накануне во дворе одного из домов по улице Сосновый бульвар водитель на автомобиле «ГАЗель» наехал на пять припаркованных машин. Инспекторы ГИБДД прибыли по указанному адресу и на месте задержали 22-летнего водителя. У автомобилиста были признаки опьянения, но он отказался от прохождения освидетельствования. Правоохранители отстранили автолюбителя от управления, автофургон поместили на специализированную стоянку.

В отношении виновника ДТП инспекторы составили административный протокол. Ему грозит ареста на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту повреждения машин.