В Новокузнецке задержали грабителя, который напал на 85-летнюю пенсионерку

Скрин: ОПЕР ТВ.

В Новокузнецке сотрудники полиции задержали 28-летнего грабителя, напавшего на 85-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что мужчина на улице выхватил у нее сумку с документами и одной тысячей рублей. Правоохранители задержали грабителя. Им оказался ранее судимый за сбыт наркотических средств новокузнечанин. У него изъяли паспорт пенсионерки при личном досмотре.

Полицейские установили, что днем возле дома по проспекту Октябрьскому мужчина заметил пожилую женщину. Он выхватил у нее сумку, когда она поднималась на крыльцо чтобы зайти в подъезд. Грабитель забрал деньги, а сумку выкинул.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Новокузнечанину грозит до четырех лет лишения свободы. Его заключили под стражу на время следствия.