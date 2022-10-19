Кемеровчанка вышла в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ и участвует в народном голосовании

Фото: dobro.ru.

С 17 октября по 5 ноября проходит народное голосование за финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ–2022. Любой житель России может отдать голос за один из социальных проектов, которые борются за победу.

Результаты покажут, какие проекты получили общественное признание и массовую поддержку широкой публики. Благодаря голосованию о лучших социальных инициативах узнают в регионах, что поможет гражданам сделать жизнь проще и комфортнее, а авторам проектов - найти единомышленников и партнеров.

Среди финалистов в номинации «Помощь людям» проект кемеровчанки Марины Гусевой «Бал цветов». Он включает проведение еженедельных занятий по инклюзивному танцу и танцевальной реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в рамках проекта предполагается проведение мастер-классов по прическам, этикету и бальному образу.

Сейчас нашей землячке необходима поддержка: голосование продлится до 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ.

Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера, который пройдет 5-7 декабря 2022 года в Москве.