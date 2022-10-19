Минфин Кузбасса стал победителем Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Кузбасский проект победил среди 17 регионов, представивших свои проекты в номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан». Так, жителям региона в понятной форме рассказывают о том, как формируются доходы областного бюджета и расходуются, и на какие цели.

Можно ознакомиться с электронной версией буклета «Бюджет для граждан Кузбасса» по ссылке.