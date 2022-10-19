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Общество19 октября 2022 10:48

Минфин Кузбасса стал победителем Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Минфин Кузбасса стал победителем Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Кузбасский проект победил среди 17 регионов, представивших свои проекты в номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан». Так, жителям региона в понятной форме рассказывают о том, как формируются доходы областного бюджета и расходуются, и на какие цели.

Можно ознакомиться с электронной версией буклета «Бюджет для граждан Кузбасса» по ссылке.