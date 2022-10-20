В Кузбассе создан оперативный штаб по обеспечению режима базовой готовности, его возглавил губернатор Сергей Цивилев. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

- В Кузбассе в целях реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», в связи с введением на территории Кузбасса режима (уровня базовой готовности), в рамках которого осуществляются полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, создан оперативный штаб, - сказано в сообщении.

В штаб также вошли представители Минобороны РФ, руководители территориальных органов региона - МВД, МЧС, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, сотрудники органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований.