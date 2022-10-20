В Кузбассе снова произошло землетрясение

Ночью 20 октября в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Фото: asgsr.ru

Сейсмическая активность была зафиксирована в 3:17 в точке с координатами 53.74 широты и 88.15 долготы – это в Междуреченске. Магнитуда землетрясения составила 3,1, в эпицентре – 3,5.

Характер подземных толчков носил естественный характер, в сводке землетрясение обозначено как earthquake.

Напомним, что 18 октября сейсмостанции зафиксировали землетрясение в Таштагольском районе.