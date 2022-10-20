В Кузбассе осудили 24-летнего поджигателя

Фото: архив "КП"

В Ленинске-Кузнецком 24-летнего молодого человека осудили за поджог, ущерб от которого составил более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ночью загорелся гараж, расположенный во дворе частного дома по улице Исторической. Затем пламя перекинулось на дом. В результате пожара пострадали постройки, а также были уничтожены хранившиеся внутри электроинструменты. Общая сумма причиненного ущерба составила более 600 тысяч рублей. Полицейские начали разбираться в причинах ЧП и выяснили, что к пожару причастен молодой мужчина. Поджигателя задержали, и он во всем признался. Оказалось, что он совершил преступление из мести. К дому мужчина пришел, чтобы поговорить со знакомым, обвинившим его в краже, которую он не совершал. Однако разговор не состоялся, тогда мужчина поджег гараж, чтобы проучить обидчика.

Суд признал жителя Ленинска-Кузнецкого виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, поджигателя обязали возместить причиненный ущерб.