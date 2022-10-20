В Кузбассе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: АПК.

В Тисульском округе в поселке Полуторник открыт новый фельдшерско-акушерский пункт по программе нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что в селе организована качественная современная медицинская помощь, чтобы жители не выезжали в районные больницы, а лечились рядом с домом. Так, в отдаленных населенных пунктах и деревнях Кузбасса в этом году открыли 38 новых ФАПов, а еще 47 находятся в процессе строительства.

Всего в Тисульском округе работает 21 фельдшерско-акушерский пункт. Теперь почти 700 сельских жителей могут получать экстренную и плановую медпомощь в комфортных условиях.