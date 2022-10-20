В Кузбассе мужчина убил старушку и совершил серию ограблений офисов микрозаймов

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

В Кузбассе 30-летнего мужчину, который убил пенсионерку и ограбил несколько офисов микрозаймов, приговорили к 17 годам заключения. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Первое преступление житель Ленинска-Кузнецкого совершил в 2020 году. Мужчина пришел в гости к 86-летней знакомой и убил ее ударами молотка по голове. После этого он забрал из квартиры 60 тысяч рублей, два сотовых телефона и скрылся. Тогда преступление осталось безнаказанным, потому что полицейским не удалось выйти на след злоумышленника.

В январе 2021 года мужчина снова дал о себе знать: он совершил разбойные нападения на микрофинансовые кредитные организации в нескольких городах области. Полицейские задержали налетчика и в ходе установления обстоятельств данных преступлений выяснили, что мужчина причастен к убийству пожилой женщины. В гараже, где работал преступник, был найден молоток со следами бурого цвета - экспертиза подтвердила, что кровь принадлежит погибшей.

Суд назначил мужчине 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом его обязали выплатить компенсацию морального вреда родственникам убитой пенсионерки в размере двух млн рублей. В счет возмещения ущерба на дом и земельный участок осужденного был наложен арест.