За сутки в Кузбассе выявили 137 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 137 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 330 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 207 765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 203 806 выздоровели, 2 703 скончались, 1 256 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.