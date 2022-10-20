В Новокузнецке задержали жителя, похитившего у пожилой пары деньги, предназначенные на ремонт. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке полицейские задержали ранее судимого за кражу 34-летнего жителя, который похитил у пожилой семейной пары деньги, предназначенные на ремонт. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился 80-летний пенсионер. Он рассказал, что неизвестный похитил у них отложенные на ремонт деньги. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей.

Оказалось, что пожилые супруги решили обновить ремонт в своей квартире и обратились за помощью к мастеру, которого нашли по объявлению в местной газете. «Специалист» во время первого визита оценил масштабы работ, затраты на строительные и отделочные материалы, после чего взял с пенсионеров предоплату в размере 85 тысяч рублей. Пообещав вскоре вернуться и приступить к ремонту, он перестал отвечать на телефонные звонки и пропал.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.