В Кузбассе пассажир междугороднего автобуса украл телефон у соседа

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кузбассе пассажир междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Прокопьевск- Новокузнецк, украл телефон у одного из соседей. Об инциденте рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

В полицию обратился 37-летний новокузнечанин. Он сообщил, что у него во время пути пропал телефон за 12 тысяч рублей. Полицейские смогли установить похитителя. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за кражи 33-летний житель Прокопьевска. Мужчина ехал в этом же автобусе в Новокузнецк на работу. При выходе из салона он заметил на одном из пассажирских кресел телефон и забрал его себе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В транспортной полиции призвали жителей тщательнее следить за своими вещами и не оставлять их без присмотра.