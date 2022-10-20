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Общество20 октября 2022 6:51

Сергей Цивилев проверил ход реконструкции Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Сергей Цивилев проинспектировал ход завершающего этапа реконструкции Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке. Об этом сообщает официальный телеграм-канал главы региона «Цивилев. Live».

Отмечено, что работы ведутся одновременно как в самом здании, так и на прилегающей территории. Возле малой ледовой арены, спортивных площадок, футбольного стадиона и вокруг главной Арены выполнено асфальтирование и сделаны пешеходные дорожки.

Готовится основание для асфальтирования территории около касс. Выполняются работы по благоустройству. Готовность фасада основного здания Арены составляет порядка 98%.