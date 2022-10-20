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Общество20 октября 2022 7:50

В Кузбассе жители стали чаще доверять свой быт цифровым помощникам

С начала года в области почти на 20% увеличилось количество умных устройств, которыми ежедневно пользуются кузбассовцы
Яков КРЫМСКИЙ
Фото: МегаФон.

Фото: МегаФон.

МегаФон заметил рост популярности устройств для «умного дома» в Кузбассе. У жителей региона наиболее востребованы системы и модули для охраны дома, сигнализации в машине, выключателях, розетках, котлах отопления, а также на шлагбаумах или воротах. Кузбассовцы активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды - их ежемесячно на терминалы поступает порядка 80 тысяч.

Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Важным условием работы умных систем в регионе является наличие стабильной связи. Только в этом году МегаФон модернизировал сеть в 70 областных локациях, улучшив проникновение сигнала внутри жилых помещений.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройствах учета, особенно электроэнергии. Для этого в Кузбассе с 2021 года также развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.