В Кузбассе жители стали чаще доверять свой быт цифровым помощникам

Фото: МегаФон.

МегаФон заметил рост популярности устройств для «умного дома» в Кузбассе. У жителей региона наиболее востребованы системы и модули для охраны дома, сигнализации в машине, выключателях, розетках, котлах отопления, а также на шлагбаумах или воротах. Кузбассовцы активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды - их ежемесячно на терминалы поступает порядка 80 тысяч.

Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Важным условием работы умных систем в регионе является наличие стабильной связи. Только в этом году МегаФон модернизировал сеть в 70 областных локациях, улучшив проникновение сигнала внутри жилых помещений.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройствах учета, особенно электроэнергии. Для этого в Кузбассе с 2021 года также развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.