«Работы затянулись»: Илья Середюк сообщил, что ремонт железнодорожного путепровода возле Топок ускорят

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Окончание ремонта железнодорожного путепровода возле города Топки будет ускорено. Об этом сообщил председатель правительства Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Илья Середюк посетил с инспекцией участок федеральной трассы, где ведется ремонт железнодорожного путепровода. Работы там начались весной прошлого года и к данному моменту должны были завершиться.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

- Работы идут с мая 2021 года и затянулись, получаем нарекания автомобилистов, пропуск автомобилей 1,5 года осуществляется в одну нитку. Провели совещание с подрядчиком, обсудили варианты ускорения работ, - рассказал председатель правительства Кузбасса.

На данный момент все основные работы - новые опоры моста, пролетные строения, подходы - выполнены. Осталось только уложить новый асфальт. Планируется, что ремонт будет доделан за выходные, и на следующей неделе движение по новому путепроводу будет запущено.