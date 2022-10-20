В Кузбассе житель получил срок за сексуальное насилие над 7-летней девочкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 60-летний житель одного из городов области признан виновным в насильственном преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в феврале 2022 года кузбассовец распивал алкоголь в гостях у знакомых. Он совершил насильственное преступление сексуального характера в отношении 7-летней соседки, которая также находилась в жилище. Девочка сообщила о случившемся маме, которая обратилась в полицию. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год.