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Происшествия20 октября 2022 9:18

В Кузбассе житель получил срок за сексуальное насилие над 7-летней девочкой

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе житель получил срок за сексуальное насилие над 7-летней девочкой.

В Кузбассе житель получил срок за сексуальное насилие над 7-летней девочкой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 60-летний житель одного из городов области признан виновным в насильственном преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в феврале 2022 года кузбассовец распивал алкоголь в гостях у знакомых. Он совершил насильственное преступление сексуального характера в отношении 7-летней соседки, которая также находилась в жилище. Девочка сообщила о случившемся маме, которая обратилась в полицию. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год.