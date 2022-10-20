Сотрудники Кемеровской таможни нашли «левые» сигареты со всего мира

Более 21 тысячи контрафактных пачек сигарет изъяли у горе-предпринимателей. Фото: Кемеровская таможня

Немаркированные табачные изделия известных брендов пытались реализовывать в Кузбассе жители Томской области.

Оптовые партии сигарет без акцизных марок и с использованием фальшивых акцизных марок приобретали и продавали через интернет и социальной сети мужчины 1988 и 1989 годов рождения. Как уточнили в пресс-службе Кемеровской таможни, факт реализации незаконной табачной продукции помогли установить сотрудники УФСБ России по Томской области и Томского линейного отдела МВД России на транспорте. При обыске у подозреваемых было обнаружено более 21 тысячи пачек сигарет зарубежного производства на сумму более двух миллионов рублей.

В отношении «предпринимателей» возбуждено уголовное дело по факту хранения и сбыта товара без маркировки.

С начала нынешнего года в регионе деятельности Кемеровской таможни из незаконного оборота изъято более 25 тысяч пачек табачной продукции.