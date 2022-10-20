Губернатор Кузбасса проверил готовность дороги, ведущей к инфекционной больнице №8 в Новокузнецке

Фото: АПК.

Сергей Цивилев проверил готовность дороги, ведущей к инфекционной больнице №8 в Новокузнецке. Об этом сообщает администрация региона.

Глава региона отметил, что эту дорогу проектировали параллельно со строительством больницы. Больничный комплекс с современной транспортной развязкой создан практически на пустыре. За один год дорожники построили современное полотно, которое ведет к социально значимому объекту в Заводском районе Новокузнецка.

- Теперь этот объект можно считать полностью завершенным, - отметил Сергей Цивилев.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построили двухполосное шоссе протяженностью 1,1 км. Также рядом с новой инфекционной больницей имени В.В. Бессоненко сделали парковку для автотранспорта, а установили павильон на месте остановки общественного транспорта, сделали разворот для автобусов.