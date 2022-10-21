В Кузбассе осудили 72-летнего пенсионера, который убил нового знакомого

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72-летнего новокузнечанина приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство. Об этом рассказали в СУ СРК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в октябре 2021 года. Мужчина познакомился на улице с 66-летним горожанином и пригласил его к себе домой выпить. Во время застолья они поссорились, и гость ударил хозяина квартиры рукой по лицу. В ответ мужчина ударил обидчика ножом в живот. После этого пенсионер испугался и вызвал скорую, однако спасти пострадавшего не удалось - он скончался в больнице.

Суд назначил новокузнечанину восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить моральный ущерб семье погибшего в размере 700 тысяч рублей.