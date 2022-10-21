В Кузбассе пропал пожилой мужчина в синей куртке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Беловском районе пропал без вести 84-летний Василий Егорович Зырянов. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

19 октября мужчина ушел из дома в поселке Новый Каракан и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Предположительно пенсионер был одет в синюю рабочую куртку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.